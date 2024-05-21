Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 21 мая 2024Россия

Медведев высказался о результатах швейцарской конференции по Украине

Медведев: результаты швейцарской конференции по Украине будут недействительными

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Результаты конференции по урегулированию ситуации на Украине, которая пройдет в Швейцарии, будут недействительными, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Своим мнением политик поделился на англоязычной странице в соцсети Х.

«Конференция по Украине в Швейцарии уже не за горами. (…) Очевидно, что ее результат будет недействительным: мирные переговоры никогда не проводятся только с одной стороной конфликта», — написал Медведев.

По его словам, страны, которые будут участвовать в конференции, должны понимать, что тем самым они встают на сторону Киева. Это повлияет на отношения этих государств с Россией, подчеркнул политик.

О конференции ранее высказывался и депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его мнению, единственной целью мероприятия является подтверждение легитимности власти Зеленского.

Конференция по Украине без участия России пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии — туда приглашены делегации более 160 стран. Среди участников в правительстве Швейцарии также назвали государства, входящие в состав БРИКС.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине

      Пассажир не выжил во время сильной турбулентности на рейсе из Лондона

      Скарлетт Йоханссон заявила о воровстве ее голоса ChatGPT

      В Италии собрались защищать бизнес от последствий антироссийских санкций

      Путин позвонил президенту Узбекистана и обсудил предстоящий визит в республику

      Причину приостановки запрета на экспорт бензина из РФ объяснили

      Законопроект о запрете привлекать к ответственности за старые посты внесут снова

      Жителей российского региона предупредили о ракетной опасности

      Россиянин похитил сумку из кафе и попал под колеса авто при попытке скрыться

      Названы два ранних симптома рака поджелудочной железы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше