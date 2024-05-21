Медведев высказался о результатах швейцарской конференции по Украине

Медведев: результаты швейцарской конференции по Украине будут недействительными

Результаты конференции по урегулированию ситуации на Украине, которая пройдет в Швейцарии, будут недействительными, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Своим мнением политик поделился на англоязычной странице в соцсети Х.

«Конференция по Украине в Швейцарии уже не за горами. (…) Очевидно, что ее результат будет недействительным: мирные переговоры никогда не проводятся только с одной стороной конфликта», — написал Медведев.

По его словам, страны, которые будут участвовать в конференции, должны понимать, что тем самым они встают на сторону Киева. Это повлияет на отношения этих государств с Россией, подчеркнул политик.

О конференции ранее высказывался и депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его мнению, единственной целью мероприятия является подтверждение легитимности власти Зеленского.

Конференция по Украине без участия России пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии — туда приглашены делегации более 160 стран. Среди участников в правительстве Швейцарии также назвали государства, входящие в состав БРИКС.