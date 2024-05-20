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09:11, 20 мая 2024Россия

В Госдуме назвали единственную цель саммита по Украине в Швейцарии

Шеремет назвал целью саммита по Украине подтверждение легитимности Зеленского

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Швейцарский саммит по урегулированию конфликта на Украине, который состоится без участия России, ставит перед собой единственную цель. Ее назвал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Саммит проводится, чтобы подтвердить легитимность украинского президента Владимир Зеленского, считает парламентарий. Он подчеркнул, что такая ситуация станет тревожным международным прецедентом.

«Его проведение, предсказуемо в ультимативной форме, без участия России — явно никчемно и бессмысленно. Уверен, что приглашенные руководители государств на этот украинский антироссийский шабаш осознают риск подмочить свою репутацию», — считает Шеремет.

20 мая срок полномочий Владимира Зеленского, согласно украинской Конституции, завершился. В этот день должны были быть проведены новые выборы, однако они на Украине объявлены не были. Власти объяснили это решение действием военного положения.

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток — туда приглашены делегации более 160 стран. Среди участников в правительстве Швейцарии также назвали государства, входящие в состав БРИКС.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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