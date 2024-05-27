Медведев предрек России победу в ближайшее время

Медведев: Россия добьется победы в конфликте с Украиной в самое ближайшее время

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ход конфликта на Украине. Об этом он высказался на встрече с военными на полигоне Песочненский в Ленинградской области, видео опубликовано на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Медведев предрек России победу в конфликте с Украиной и подчеркнул, что это произойдет в самое ближайшее время.

«Уверен, что, благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам, мы в самом ближайшем времени добьемся необходимых нам результатов. А результаты эти тоже вам понятны: нам нужна только победа, и эту победу мы получим», — отметил он.

Ранее Медведев заявил, что результаты конференции по урегулированию ситуации на Украине, которая пройдет в Швейцарии, будут недействительными.

Конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран.