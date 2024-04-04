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12:30, 4 апреля 2024Мир

Песков назвал отношения России и НАТО конфронтационными

Песков: отношения России и НАТО являются конфронтационными

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кроме того, он назвал Североатлантический альянс фактором дестабилизации на европейском континенте, отметив, что он не способствует региональной стабильности.

Ранее Песков заявил, конфликт России и НАТО неизбежен в случае отправки войск стран Запада на Украину. Он подчеркнул, что страны военного пакта должны отдавать себе отчет и точно так же оценивать последствия подобных решений, а также им следует задать себе вопрос, соответствует ли это интересам граждан стран альянса.

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      Максим Габриелян
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