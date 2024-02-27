Песков заявил о неизбежности конфликта России и НАТО при отправке западных войск

Песков: конфликт РФ и НАТО неизбежен в случае отправки войск Запада на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, конфликт России и НАТО неизбежен в случае отправки войск западных стран на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Официального представителя Кремля попросили ответить на заявления о возможной отправке европейских войск на Украину и оценить вероятность и риск эскалации из-за этого прямого конфликта между НАТО и Россией. «В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности, вот так и оцениваем», — ответил Песков.

Он добавил, что страны Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет и точно так же оценивать последствия подобных решений. Кроме того, по мнению Пескова, государства-члены НАТО должны задать себе вопрос, соответствует ли это интересам граждан стран Запада.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских войск на Украину приближают риск войны НАТО с Россией.