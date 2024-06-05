Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия

Путин призвал не доводить РФ до угрозы использования ядерного оружия

Президент России Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

Глава государства отметил, что Москву постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. «Разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой», — сказал он.

Путин напомнил, что США являются единственной страной, использовавшей ядерное оружие. Во время Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки было сброшено 20 килотонн, в то время как тактическое ядерное оружие России составляет 70-75 килотонн.

«Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования», — подчеркнул президент.

Путин также заявил, что Россия не только говорит о защите своих интересов, но делает это и будет делать. По словам главы государства, с этим всем придется считаться.