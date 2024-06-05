Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:58, 5 июня 2024Мир

Путин назвал возможным изменение политики США в отношении России

Путин: политика Вашингтона может изменится при ориентации на нацинтересы США

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Политика Вашингтона в отношении России и конфликта на Украине может измениться, если США будут исходить из национальных интересов. Об этом президент России Владимир Путин заявил на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

«Изменение политики США в отношении РФ и Украины возможно, если США после выборов будут думать об укреплении страны, а не о гегемонии», — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Украина в США никого не интересует. По его словам, Вашингтон интересует только величие и лидерство США.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал возможным изменение политики США в отношении России

      Тарасова назвала идеальную российскую фигуристку

      Девушка в бикини поплавала с 800-килограммовым крокодилом

      Путин назвал моветоном угрозы главам других государств

      Россиянам массово срывают отдых за границей. Их не выпускают из страны из-за паспортов. Что с ними не так?

      Сотрудник изолятора пронес заключенному телефон и получил срок

      Мужчина предложил жене завести ребенка и был ошеломлен причиной отказа

      Путин рассказал о причинах разрушения США изнутри

      Путин предложил обменяться мнениями с главредами информагентств

      Путин заявил о попытках мирно урегулировать украинский конфликт после 2014 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше