Путин назвал возможным изменение политики США в отношении России

Путин: политика Вашингтона может изменится при ориентации на нацинтересы США

Политика Вашингтона в отношении России и конфликта на Украине может измениться, если США будут исходить из национальных интересов. Об этом президент России Владимир Путин заявил на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

«Изменение политики США в отношении РФ и Украины возможно, если США после выборов будут думать об укреплении страны, а не о гегемонии», — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Украина в США никого не интересует. По его словам, Вашингтон интересует только величие и лидерство США.