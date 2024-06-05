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20:48, 5 июня 2024Мир

Путин высказался об отношениях США и Украины

Путин: Украина в США никого не интересует, интересует величие Соединенных Штатов

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался об отношениях США и Украины, заявив, что в США интересуются только собственным величием. Его слова передает ТАСС.

«Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство», — заявил Путин.

По его словам, США ни в коем случае не хотят, чтобы Россия могла добиться какого-нибо успеха, ибо будет нанесен ущерб американскому лидерству.

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