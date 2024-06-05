Путин: Украина в США никого не интересует, интересует величие Соединенных Штатов

Президент России Владимир Путин высказался об отношениях США и Украины, заявив, что в США интересуются только собственным величием. Его слова передает ТАСС.

«Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство», — заявил Путин.

По его словам, США ни в коем случае не хотят, чтобы Россия могла добиться какого-нибо успеха, ибо будет нанесен ущерб американскому лидерству.