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23:14, 30 мая 2024Мир

Шольц оценил вероятность конфликта с Россией

Шольц исключил конфликт НАТО с Россией и допустил возврат к дипломатии
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал возможность конфликта стран НАТО с Россией. Об этом он высказался в ходе беседы с читателями газеты Thüringer Allgemeine, видеозапись встречи опубликована на YouTube.

Шольц оценил вероятность конфликта НАТО с Россией и исключил подобное развитие событий. «Я уверен, что в предстоящее время этого не произойдет, и мы проводим такую политику, чтобы этого и не случилось», — отметил он.

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Канцлер добавил, что целью немецкого правительства является избежание конфликта с помощью «дипломатически мотивированной политики». Поэтому он допустил возврат к дипломатии, приведя в качестве примера создание СБСЕ, а позже — ОБСЕ.

Ранее Шольц призвал страны Запада оказать Украине многомиллиардную финансовую помощь. По его словам, сейчас рассматривается возможность использования процентных доходов от замороженных активов России.

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      Марина Совина
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