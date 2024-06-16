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17:08, 16 июня 2024Бывший СССР

Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией «уже завтра»

Зеленский: Украина готова начать переговоры с РФ при уважении ее целостности

Фото: Alessandro Della Valle / Reuters

Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», но лишь в том случае, если РФ заявит об уважении к территориальной целостности республики. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита в Швейцарии, сообщает Reuters.

«Сама ли [Россия] этого захочет, либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно. Для нас важен результат — окончание войны и мир», — подчеркнул он, отметив, что само присутствие России на следующей мирной конференции будет означать «готовность прекратить войну».

Ранее Зеленский анонсировал следующий, второй «саммит мира». «У нас нет времени на долгосрочную работу. Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработанным, то откроется путь к проведению второго саммита мира», — сказал он.

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      Алевтина Запольская
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