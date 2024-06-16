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20:13, 16 июня 2024Мир

В Минфине США не сочли воровством передачу Киеву доходов от активов России

Глава Минфина Йеллен: передача Киеву доходов от активов России не воровство
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен . Фото: Massimo Pinca / Reuters

Вашингтон полагает, что использование доходов от замороженных российский активов на нужды Киева не является воровством. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в эфире телекомпании ABC.

По ее словам, российские активы были заморожены и остаются на международной площадке Euroclear в Бельгии, поэтому нет смысла называть это воровством. «Инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока. Таким образом, средства России лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права», — считает глава американского Минфина.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Вашингтона опасения по поводу возможных юридических проблем в связи с передачей Киеву доходов, Йеллен подчеркнула, что их нет в данном вопросе. США и союзники предоставят Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который со временем будет погашен за счет этих средств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. «Несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством», — высказался он о таких действиях.

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