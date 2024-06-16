В Минфине США не сочли воровством передачу Киеву доходов от активов России

Глава Минфина Йеллен: передача Киеву доходов от активов России не воровство

Вашингтон полагает, что использование доходов от замороженных российский активов на нужды Киева не является воровством. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в эфире телекомпании ABC.

По ее словам, российские активы были заморожены и остаются на международной площадке Euroclear в Бельгии, поэтому нет смысла называть это воровством. «Инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока. Таким образом, средства России лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права», — считает глава американского Минфина.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Вашингтона опасения по поводу возможных юридических проблем в связи с передачей Киеву доходов, Йеллен подчеркнула, что их нет в данном вопросе. США и союзники предоставят Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который со временем будет погашен за счет этих средств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. «Несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством», — высказался он о таких действиях.

