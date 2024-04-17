Законопроект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах доработают

Кабмин попросил доработать внесенный в ГД проект о штрафах для самокатчиков

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах на сумму до 30 тысяч рублей. В заключении правительства говорится, что проект поддержат при условии доработки с учетом указанных замечаний, передает РИА Новости.

Кроме того, законопроектом предлагается штрафовать водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) или велосипедов за превышение установленной скорости движения.

Документом предлагают при превышении на 5–10 километров в час — штрафовать от 500 до 800 рублей, на 10–15 километров в час — от 2 до 2,5 тысяч рублей, на 15–20 километров в час — от 3 до 3,5 тысяч рублей. При превышение свыше — от 4 до 5 тысяч рублей.

В случае принятия предполагается, что при перевозке ребенка водителю грозит штраф до пяти тысяч рублей. За перевозку грузов и буксировку с нарушениями — штраф в одну тысячу рублей.

Также на автомагистралях СИМ предлагают приравнять к тихоходному транспорту. Предлагается установить штраф за езду по ним — одну тысячу рублей. Движение по проезжей части на самокатах и велотранспорте предлагается приравнять к нарушению ПДД (штраф — от 2 до 2,5 тысяч рублей).

Водителей СИМ или велосипедов, которые нарушили правила, и это привело к причинению легких травм, предлагается штрафовать от 2 до 5 тысяч рублей. За вред средней тяжести — от 10 до 15 тысяч.

За самокаты тяжелее 35 килограммов на тротуарах предлагается ввести штраф от 3 до 3,5 тысяч. А за пересечение дороги на СИМ или велосипеде или создание помех пешеходам — 2–2,5 тысячи рублей.

Ранее в России предложили оснастить электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в целях контроля их движения QR-кодом и радиочастотными чипами. Этот вопрос на днях обсуждался депутатами и представителями Минтранса России, Минпромторга РФ и бизнеса.