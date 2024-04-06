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16:29, 6 апреля 2024Россия

В России предложили оснастить электросамокаты чипами для контроля движения

В России предложили оснастить электросамокаты QR-кодами для контроля движения

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) в целях контроля их движения предлагается оснастить QR-кодом и радиочастотными чипами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект, который обсуждался депутатами и представителями Минтранса России, Минпромторга РФ и бизнеса.

«Предлагается размещать уникальный учетный номер СИМ непосредственно на таком транспортном средстве. Учетный номер предлагается выдавать в виде двумерного штрих-кода», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что в случае принятия документа, он вступит в силу 1 марта 2025 года.

Так, водители электросамокатов и прочих СИМ перед началом движения будут должны через приложение на личных смартфонах авторизоваться в системе, что позволит идентифицировать их и связать с конкретным СИМ, поставленным на учет.

Ранее стало известно, что с открытием нового сезона в конце марта электросамокаты в Москве оборудовали увеличенными номерными знаками, чтобы проще отслеживать нарушителей. В связи с этим жители столицы начали заклеивать их.

Сервисы аренды электросамокатов Whoosh, «Яндекс Go» и «Юрент» открыли новый сезон в Москве и Московской области 26 марта.

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      Олег Давыдов
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