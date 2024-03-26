Электросамокаты возобновили работу в Москве и области

Сервисы аренды электросамокатов открыли новый сезон в Москве и Подмосковье

Российские сервисы аренды электросамокатов — Whoosh, «Яндекс Go» и «Юрент» — открыли новый летний сезон в Москве и области. О возобновлении работы кикшеринга сообщает РИА Новости.

Самокатов «Яндекс Go» будет больше всего в столичном регионе — парк компании увеличился до 30 тысяч. Сервисы Whoosh и «Юрент» предложат пользователям по 20 тысяч электросамокатов. Компании отметили, что в этом сезоне все самокаты в Москве будут с новыми увеличенными номерами спереди и сзади — они нужны, чтобы было проще фиксировать нарушения при помощи камер в городе.

В «Юрент» рассказали, что теперь нарушители правил дорожного движения будут должны пройти тест в приложении. Сервис также запустил рейтинг пользователей: в карточку каждого вносится информация о нарушениях, за которые положены санкции — от предупреждений до блокировки.

«Яндекс Go» расширил карту с электросамокатами — их теперь можно арендовать в Митино, Коммунарке, Бутово, Красногорске, Долгопрудном, Химках и Мытищах. В Whoosh добавили, что активных пользователей сервиса стало больше — их число выросло на 41 процент по сравнению с 2022 годом. Суммарно пользователи сервиса в столице и области совершили более 26,5 миллиона поездок и проехали более 47 миллионов километров.

Ранее поездки на электросамокатах собрались запретить в центре Саратова. До 1 апреля по решению Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городе установят знаки, которые запрещают передвижение на средствах индивидуальной мобильности по проспекту имени Столыпина, Набережной Космонавтов, от Обуховского переулка до улицы Бабушкин взвоз, улице Новой Набережной от Бабушкиного взвоза до 2-й Садовой улицы, а также по двум бульварам — на улицах Астраханской и Рахова.