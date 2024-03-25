В российском городе запретят езду на электросамокатах

В центре Саратова запретят езду на электросамокатах

В центре Саратова запретят ездить на электросамокатах. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии российского города.

До 1 апреля по решению Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Саратове установят знаки, которые запрещают передвижение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по проспекту имени Столыпина, Набережной Космонавтов, от Обуховского переулка до улицы Бабушкин взвоз, улице Новой Набережной от Бабушкиного взвоза до 2-й Садовой улицы, а также по двум бульварам — на улицах Астраханской и Рахова. Жителей города призвали быть внимательными при поездках с использованием СИМ по этим улицам и соблюдать правила дорожного движения.

Опрос, проведенный в 2023 году, показал, что 62 процента жителей Москвы и Петербурга выступили за запрет электросамокатов. В качестве аргументов в пользу своей точки зрения участники соответствующего опроса назвали то, что пользователи часто оставляют их на тротуарах и остановках общественного транспорта, управляют ими в нетрезвом виде, мешают пешеходам и становятся причиной ДТП.