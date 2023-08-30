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09:53, 30 августа 2023Среда обитания

Москвичи захотели запретить электросамокаты

SuperJob: 62 процента москвичей хотят запретить электросамокаты

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Большинство москвичей и петербуржцев хотят запретить сервисы аренды электросамокатов. Такой результат показал опрос портала SuperJob, передает «Коммерсант».

Опрос проводился в конце августа 2023 года среди двух тысяч совершеннолетних жителей столиц. Против сервисов кикшеринга проголосовали 62 процента москвичей и 66 процентов петербуржцев. В качестве аргументов респонденты назвали то, что пользователи часто оставляют электросамокаты на тротурах и остановках общественного транспорта, управляют ими в нетрезвом виде, мешают пешеходам и становятся причиной ДТП. Многие отметили, что такой транспорт является очень опасным, особенно если на нем одновременно едут два человека.

Еще 22 процента из Москвы выступили против полного запрета самокатов, но за ужесточение правил и ввод ограничений в отрасти. В Санкт-Петербурге такое мнение выразили 24 процента опрошенных, которые считают, что в городе необходима инфраструктура как для самокатов, так и для велосипедов.

Отмечается, что за лето доля противников сервисов кикшеринга в Москве и Петербурге выросла на 18 и 16 процентов соотвественно. В мае 2023 аналогичный опрос провели среди жителей 366 населенных пунктов. Всего по в России за полный запрет выступили 37 процентов респондентов. Больше всего самокатами оказались недовольны в Уфе и Северной столице — в этих городах на противников такого транспорта пришлось 44 и 42 процента соотвественно.

С 1 марта в России начали действовать новые правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты получили статус средств индивидуальной мобильности. Раньше их водители считались пешеходами, однако теперь перемещаться на таком транспорте по тротуарам можно только со скоростью не выше 25 километров в час.

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    Александра Качан
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