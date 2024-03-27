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19:30, 27 марта 2024Среда обитания

Москвичи стали заклеивать номерные знаки на самокатах скотчем

«Новости Москвы»: москвичи стали заклеивать номерные знаки на самокатах скотчем

Фото: Мария Потокина/ Коммерсантъ

Жители Москвы начали заклеивать номерные знаки на арендуемых электросамокатах. Внимание на это обратили в Telegram-канале «Новости Москвы».

С открытием нового сезона в конце марта электросамокаты в столице оборудовали увеличенными номерными знаками, чтобы проще отслеживать нарушителей правил дорожного движения и быстрее ловить их с помощью камер видеонаблюдения. Однако москвичи, похоже, не оценили нововведение и стали заклеивать часть номера скотчем. Канал опубликовал фотографию одного из электросамокатов, где видно, что буквенная часть номерного знака заклеена и видны лишь его цифры.

Днем ранее стало известно, что сервисы аренды электросамокатов Whoosh, «Яндекс Go» и «Юрент» открыли новый сезон в Москве и Московской области.

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      Полина Кислицына
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