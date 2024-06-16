В МИД Швейцарии высказались о возможном участии Путина в конференции по Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис допустил участие Путина в конференции по Украине

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис допустил участие президента России Владимира Путина в конференции по Украине. Его слова передает ТАСС.

«Этот вопрос может быть урегулирован. Это возможно в соответствии с нашими законами», — высказался Кассис о возможном участии Путина в конференции по Украине. Глава МИД Швейцарии подчеркнул, что вопрос будет решаться совместно с Международным уголовным судом (МУС). Он добавил, что для принимающей мероприятия страны возможны исключения из правил.

Президент Швейцарии Виола Амхерд, в свою очередь, отметила, что исключения из правил возможны в том случае, когда участие лидеров стран в переговорах необходимо. Глава государства подчеркнула, что участие Путина в конференции по ситуации на Украине можно отнести к такого рода случаю, если они будут проходить в Швейцарии.

Конференция по урегулированию украинского конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Итоговую декларацию саммита поддержали 80 стран из 91. Россию на саммит не пригласили.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение».

Так, Киев должен вывести войска Вооруженных сил Украины из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО. В этом случае Москва будет готова прекратить огонь в зоне специальной военной операции.