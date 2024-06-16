Посетителей аттракциона эвакуировали с 12-метровой высоты в российском городе

В Нальчике посетителей эвакуировали с аттракциона из-за поломки

В российском городе с 12-метровой высоты эвакуировали 13 посетителей аттракциона из-за поломки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Отмечается, что в Нальчике люди застряли на высотных качелях, вследствие чего им помогли спуститься с помощью высотной лестницы. По данным издания, предварительно качели остановились по техническим причинам. Вследствие произошедшего никто не пострадал.

В мае российскому шестикласснику оторвало часть пальца во время катания на карусели. На детской площадке «Парк Поколений» 12-летний мальчик поместил палец руки между подвижным и неподвижным элементом карусели, получив неполную травматическую ампутацию ногтевой фаланги пальца, разъяснили следователи.

