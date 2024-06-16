Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:03, 16 июня 2024Россия

Посетителей аттракциона эвакуировали с 12-метровой высоты в российском городе

В Нальчике посетителей эвакуировали с аттракциона из-за поломки

Фото: Телеграм-канал МЧС Кабардино-Балкарии

В российском городе с 12-метровой высоты эвакуировали 13 посетителей аттракциона из-за поломки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Отмечается, что в Нальчике люди застряли на высотных качелях, вследствие чего им помогли спуститься с помощью высотной лестницы. По данным издания, предварительно качели остановились по техническим причинам. Вследствие произошедшего никто не пострадал.

В мае российскому шестикласснику оторвало часть пальца во время катания на карусели. На детской площадке «Парк Поколений» 12-летний мальчик поместил палец руки между подвижным и неподвижным элементом карусели, получив неполную травматическую ампутацию ногтевой фаланги пальца, разъяснили следователи.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие для переговоров с Россией «уже завтра». Что он потребовал?

      В МИД Швейцарии высказались о возможном участии Путина в конференции по Украине

      Российская теннисистка выиграла турнир WTA

      В Минфине США не сочли воровством передачу Киеву доходов от активов России

      Посетителей аттракциона эвакуировали с 12-метровой высоты в российском городе

      Следственный комитет заявил о расследовании гибели корреспондента Цицаги

      Григорий Лепс решил жениться на 18-летней студентке

      В России высказались об итогах мирного саммита по Украине

      Переживший остановку сердца на Евро-2020 игрок забил на ЧЕ-2024

      МИД Израиля обвинил Лукашенко в антисемитизме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше