Российскому шестикласснику оторвало часть пальца во время катания на карусели

В Ленобласти шестикласснику оторвало часть пальца во время катания на карусели

В Тихвине Ленинградской области шестикласснику оторвало часть пальца во время катания на карусели. Об этом сообщили в Следственном комитете по российскому региону, передает 78.ru.

Все произошло накануне на детской площадке «Парк Поколений». 12-летний мальчик поместил палец руки между подвижным и неподвижным элементом карусели, получив неполную травматическую ампутацию ногтевой фаланги пальца, разъяснили следователи.

«Произведен осмотр места происшествия, в муниципальном образовании затребована техническая и сервисная документация, получены объяснения, карусель демонтирована и изъята», — отметили в СК.

Сотрудники ведомства начали устанавливать другие обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что десятилетний ребенок потерял ногу в ДТП с мотоциклом в Красноярске.