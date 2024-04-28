10-летнему пассажиру мотоцикла оторвало ногу при поездке по российскому городу

10-летний ребенок потерял ногу в ДТП с мотоциклом в Красноярске

10-летний пассажир попал в серьезную аварию при поездке по Красноярску. Об этом сообщает управление ГИБДД по Красноярскому краю на своей странице во «ВКонтакте».

По заявлению полиции, мотоциклист на скорости врезался в легковой автомобиль и от удара отлетел в ограждение моста. В свою очередь, РЕН ТВ уточняет, что при ДТП ребенку оторвало ногу.

Потерявшего конечность 10-летнего россиянина госпитализировали. «В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — подытожили в ГИБДД.

Ранее стало известно о массовой аварии под Петербургом. Последствия ДТП сняли на видео.