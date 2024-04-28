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13:02, 28 апреля 2024Россия

Последствия массового ДТП под Петербургом с семью пострадавшими сняли на видео

Под Петербургом произошло массовое ДТП, в котором пострадали семь человек

Под Петербургом на трассе М11 «Нева» произошло массовое ДТП, в котором пострадали семь человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, всего на трассе столкнулись шесть автомобилей. На снятых очевидцем и опубликованных Mash кадрах последствий аварии видно, что один из автомобилей буквально поддел капотом другой, из-за чего тот оторвался от дорожного полотна. Остальные автомобили врезались в столкнувшуюся с внедорожником легковушку.

Из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка. На месте работают дорожные службы. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве два автомобиля такси сбили мужчину, который переходил дорогу.

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      Марк Леонов
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