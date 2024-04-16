В Москве два такси сбили решившего перейти Кутузовский проспект мужчину

Мужчина попал под колеса двух такси на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте в Москве два автомобиля такси сбили мужчину, который переходил дорогу. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

По информации ГИБДД, пешеход в ночь на вторник, 16 апреля, переходил дорогу в неположенном месте у торгово-развлекательного центра «Океания». Сначала его сбил Hyundai, после чего на мужчину наехал другой автомобиль такси, который ехал в попутном направлении.

Предварительно, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. В ситуации разбирается Госавтоинспекция. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

«Госавтоинспекция Москвы в очередной раз обращается к пешим участникам дорожного движения: переходите скоростные магистрали только в установленных для этого местах», — напомнили в ведомстве.

Ранее, 9 апреля, на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП. На дороге столкнулись четыре автомобиля. Никто, по предварительным данным, не пострадал.