В Москве два такси сбили решившего перейти Кутузовский проспект мужчину
На Кутузовском проспекте в Москве два автомобиля такси сбили мужчину, который переходил дорогу. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
По информации ГИБДД, пешеход в ночь на вторник, 16 апреля, переходил дорогу в неположенном месте у торгово-развлекательного центра «Океания». Сначала его сбил Hyundai, после чего на мужчину наехал другой автомобиль такси, который ехал в попутном направлении.
Предварительно, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. В ситуации разбирается Госавтоинспекция. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
«Госавтоинспекция Москвы в очередной раз обращается к пешим участникам дорожного движения: переходите скоростные магистрали только в установленных для этого местах», — напомнили в ведомстве.
Ранее, 9 апреля, на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП. На дороге столкнулись четыре автомобиля. Никто, по предварительным данным, не пострадал.