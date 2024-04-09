В Москве произошло массовое ДТП

Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы

На Кутузовском проспекте на западе Москвы произошло массовое ДТП. Как рассказали РИА Новости в экстренных службах столицы, сразу четыре автомобиля стали участниками столкновения.

Все произошло во вторник, 9 апреля. К ликвидации последствий ДТП были привлечены восемь человек и две единицы техники.

Другие обстоятельства происшествия и информация о пострадавших сейчас уточняются.

До этого сообщалось, что на Новослободской улице в Москве женщину выбросило на проезжую часть из машины при столкновении двух легковушек.

Еще раньше в аварии на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы пострадали пять человек, из которых трое — дети. Им начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.