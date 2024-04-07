Женщина вылетела из машины на проезжую часть при ДТП в Москве

В Москве женщину выбросило из машины на дорогу при столкновении двух легковушек

В Москве на Новослободской улице женщину выбросило на проезжую часть из машины при столкновении двух легковушек. Момент ДТП попал на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта.

На кадрах видно, как сталкиваются машины, после чего одна из них несколько раз прокручивается на дороге, а из окна ее двери выбрасывает женщину. Машина второго участника аварии вылетела на встречную полосу и врезалась в третью машину, остановившуюся на светофоре. В это время по пешеходному переходу шли люди.

На месте работают оперативные службы, движение в районе ДТП затруднено.