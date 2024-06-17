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22:02, 17 июня 2024Мир

Небензя напомнил о требованиях России к Украине на возможных переговорах

Небензя: РФ требует внеблокового статуса Украины и признания реалий на земле
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил о требованиях Москвы к Киеву на возможных переговорах. Речь идет о гарантиях внеблокового статуса Украины и о признании реалий на земле. Его слова приводит РИА Новости.

«Подтверждаю, что, когда и если наши бывшие партнеры "дозреют" к переговорам, наша позиция будет неизменна – нам необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий "на земле"», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные условия. Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Кроме того, республика должна оставить идею вступления в НАТО. Одним из принципиальных требований Кремля президент назвал нейтральный и безъядерный статус Украины.

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      Марина Совина
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