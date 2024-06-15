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03:32, 15 июня 2024Россия

«Это никакой не ультиматум». Песков оценил реакцию Запада на предложение Путина по Украине и передал ответ президента

Песков: Путин считает предсказуемой реакцию Запада на его мирную инициативу
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал «предсказуемой» реакцию Запада и Киева на его инициативу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Владимиру Путину доложено о реакции президента Украины Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга на его инициативу. По мнению президента, их реакция предсказуема

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Он добавил, что ответ США на предложение Путина об урегулировании конфликта также является «предсказуемым», так как Вашингтону «нужно воевать до последнего украинца».

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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО. Одним из принципиальных требований Кремля президент назвал нейтральный и безъядерный статус республики.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российский лидер не вправе ставить Киеву условия мира. Он также добавил, что Запад готов говорить с РФ лишь при условии отвода российских сил.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отказался считать план Путина мирным. «Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей (...) То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию», — сказал он.

Песков призвал не расценивать предложение Путина как ультиматум

Песков призвал не расценивать предложение президента России по урегулированию на Украине как ультиматум, как это сделал украинский лидер Владимир Зеленский. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что оно является мирной инициативой.

Это никакое не предупреждение, это никакой не ультиматум, как нервно отреагировал Зеленский — это именно мирная инициатива. И здесь просто украинской стороне нужно задуматься, это действительно мирное предложение Путина

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Песков добавил, что новый раунд переговоров между Киевом и Москвой должен учитывать сложившиеся геополитические обстоятельства, в частности, четыре новых российских региона.

Он отметил, что главная цель СВО состоит в обеспечении безопасности всех жителей России. Под этим следует понимать и безопасность населения, проживающего на территории новых российских регионов, подчеркнул он.

Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что Москва предпочитает добиваться целей политико-дипломатическими средствами, военные вступают в силу, когда отвергаются иные мирные способы.

Зеленский в свою очередь назвал предложение по урегулированию конфликта с Россией ультиматумом. Кроме того, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в социальной сети X пост, в котором отверг условия Москвы. По его словам, в озвученных инициативах нет новых предложений.

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У Киева есть шанс рассмотреть инициативу Путина и остановить конфликт

У руководства Украины есть шанс рассмотреть инициативу президента России Владимира Путина и остановить войну, сказал Песков.

Найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия для того же киевского режима еще более ухудшатся. Вот если там есть трезвые головы, которые понимают динамику развития ситуации на фронтах, то они задумаются

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Он напомнил, что в 2022 году Киев имел более выгодные условия, но отказался от дальнейших переговоров.

Песков также исключил возможные проблемы при возобновлении процесса дипломатического урегулирования конфликта, связанные с истечением каденции украинского лидера. По его словам, нелегитимность Владимира Зеленского не является препятствием для мирных переговоров.

Он добавил, что четких временных сроков действия предложений Москвы по урегулированию конфликта нет.

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      Марина Совина
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