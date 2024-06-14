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21:54, 14 июня 2024Россия

Песков заявил о желании России добиваться целей дипломатическими средствами

Песков: Россия использует военные средства, когда отвергается дипломатия

Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press

Россия предпочитает добиваться целей политико-дипломатическими средствами, военные вступают в силу, когда отвергаются иные мирные способы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.

Как уточнил представитель Кремля, Москва желает урегулировать украинский конфликт. «Добиться, конечно, предпочтительнее политико-дипломатическими средствами. И только когда они отвергаются полностью, тогда вступают в силу уже все военные средства», — подчеркнул он.

По словам Пескова, именно из-за этого Россия начала специальную военную операцию (СВО).

Ранее Песков заявил, что главная цель СВО состоит в обеспечении безопасности всех жителей России. Под этим следует понимать и безопасность населения, проживающего на территории новых российских регионов, подчеркнул он.

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      Марина Совина
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