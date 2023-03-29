Песков конкретизировал цели спецоперации

Пресс-секретарь Песков: цель СВО — обеспечить безопасность жителей всех регионов России

Главная цель специальной военной операции (СВО) состоит в обеспечении безопасности всех жителей России, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Под этим следует понимать и безопасность населения, проживающего на территории новых российских регионов, подчеркнул пресс-секретарь.

Песков указал на беспрецедентную степень сплоченности гражданского общества вокруг фигуры президента России Владимира Путина и одобрения проводимой им политики. «И мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе о том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты», — сказал он.

Также Песков подтвердил ранее высказанную позицию о невозможности достижения целей спецоперации политико-дипломатическим способом.