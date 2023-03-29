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12:56, 29 марта 2023Россия

Кремль заявил о невозможности достижения целей СВО дипломатическим способом

Песков заявил о невозможности достижения целей СВО дипломатией в случае с Украиной

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

В случае с Украиной достижение целей специальной операции политико-дипломатическим способом невозможно. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 29 марта, приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Москва «неоднократно говорила, что цели России могут достигаться различными путями». «Это политико-дипломатическими или, если политико-дипломатическими в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, военными, то есть, посредством проведения специальной военной операции», — заявил он.

Песков сообщил, что для Кремля ключевым является выполнение нескольких требований. Это обеспечение безопасности людей в новых регионах страны и обеспечение безопасности России в целом.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Путин сообщил, что такие действия стали ответом Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи. 30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. 5 октября они стали частью страны.

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Евгения Куликова
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