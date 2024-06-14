В Кремле не увидели препятствий для переговоров из-за нелегитимности Зеленского

Песков: нелегитимность Зеленского не является препятствием для переговоров

Нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского не является препятствием для мирных переговоров. Возможные проблемы при возобновлении процесса дипломатического урегулирования конфликта, связанные с истечением каденции украинского лидера, исключил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не столь важно, кто ведет переговоры, главное — чтобы их результаты фиксировались легитимными представителями», — передаются в публикации слова пресс-секретаря президента России.

Он добавил, что четких временных сроков действия предложений Москвы по урегулированию конфликта нет.

В ходе выступления Песков также поделился словами Путина о реакции Запада и Украины на его мирную инициативу. Он отметил, что президент России назвал предсказуемой реакцию Вашингтона, Брюсселя и Киева.