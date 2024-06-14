Песков поделился словами Путина о реакции Запада и Украины на его инициативу

Песков: Путин назвал предсказуемой реакцию Запада и Украины на его инициативу

Президент России Владимир Путин назвал «предсказуемой» реакцию Запада и Киева на его инициативу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Владимиру Путину доложено о реакции президента Украины Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга на его инициативу. По мнению президента, их реакция предсказуема», — рассказал пресс-секретарь.

Он также добавил, что ответ США на предложение Путина об урегулировании конфликта также является «предсказуемым», так как Вашингтону «нужно воевать до последнего украинца».

Ранее Зеленский назвал предложение Путина по урегулированию конфликта с Россией ультиматумом. Столтенберг заявил, что вывод войск Вооруженных сил Украины из новых российских регионов станет «достижением военных целей России».