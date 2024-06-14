Генсек НАТО прокомментировал озвученное Путиным условие прекращения огня на Украине

Столтенберг: условие Путина для мира на Украине станет достижением целей России

Вывод войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) из новых российских регионов станет «достижением военных целей России». Так генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал озвученное президентом России Владимиром Путиным условие для прекращения огня на Украине, сообщает ТАСС.

«Это предложение будет означать, что Россия сможет достичь своих военных целей, поскольку украинцам придется отдать больше территорий, чем Россия уже занимает», — выразил он свое мнение.

Генсек НАТО подчеркнул, что не считает это предложение мирным и полагает, что выводить войска должна российская сторона.

Ранее Столтенберг озвучил численность военных НАТО, находящихся в состоянии боевой готовности. По его словам, эта цифра достигает полумиллиона.