Столтенберг оценил силы НАТО в полмиллиона человек в состоянии боевой готовности

На данный момент все силы НАТО можно оценить в полмиллиона человек, которые находятся в состоянии боевой готовности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает агентство Reuters.

«Сегодня у нас есть 500 тысяч военных [в состоянии] высокой готовности, что значительно больше цели, которая была поставлена изначально», — рассказал генсек.

Столтенберг подчеркнул, что речь идет о всех родах войск стран-участников Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что более 300 тысяч военнослужащих из стран НАТО находятся в высокой боевой готовности. Однако представитель Североатлантического альянса добавил, что у НАТО есть «пробелы в наступательных возможностях». В частности, блок сталкивается с нехваткой ключевых вооружений, таких как противовоздушная оборона (ПВО) и ракеты большей дальности.