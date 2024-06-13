В НАТО назвали число находящихся в высокой боевой готовности солдат

В НАТО сообщили о более 300 тысячах находящихся в высокой боевой готовности солдат

Более 300 тысяч военнослужащих из стран НАТО находятся в высокой боевой готовности. Об этом сообщил представитель альянса на правах анонимности, его слова передает портал Barrons's.

«Предложения союзников значительно превышают установленные НАТО 300 тысяч солдат. Это силы, которые находятся в высокой боевой готовности», — сообщил представитель.

Однако он добавил, что у НАТО есть «пробелы в наступательных возможностях». Альянс сталкивается с нехваткой ключевых вооружений, таких как противовоздушная оборона (ПВО) и ракеты большей дальности.

12 марта генерал польской армии Кароль Дымановский заявил, что НАТО может перебросить около 300 тысяч военных в Польшу в случае возникновения для нее военной угрозы со стороны России. Он также допустил, что силы альянса прибудут на место дислокации «в находящуюся под угрозой страну еще перед началом войны».