В НАТО допустили переброску 300 тысяч военных в Польшу

Генерал Дымановский: НАТО могут перебросить 300 тысяч военных в Польшу

НАТО может перебросить около 300 тысяч военных в Польшу в случае возникновения для нее военной угрозы со стороны России. С таким заявлением в эфире телеканала TVP Info выступил генерал польской армии Кароль Дымановский.

«Таковы положения самых современных планов НАТО, которые были одобрены на политическом уровне на последнем саммите в Вильнюсе. До сих пор на острие НАТО было 40 тысяч военнослужащих, теперь их будет 300 тысяч», — сказал офицер.

Дымановский также допустил, что силы альянса прибудут на место дислокации «в находящуюся под угрозой страну еще перед началом войны».

Ранее глава Минобороны Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже отправили своих военных на Украину. Он отказался их перечислять, однако признал их присутствие на территории страны.