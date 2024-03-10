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13:23, 10 марта 2024Мир

В Польше заявили об отправке военных НАТО на Украину

Глава МИД Польши Сикорский заявил об отправке военных НАТО на Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже отправили своих военных на Украину. Об этом он сообщил во время конференции по случаю 25-й годовщины вступления государства в Североатлантический альянс, трансляцию выступления вел YouTube-канал Janusz Jaskółka.

«В отличие от других политиков, я не буду перечислять эти страны», — добавил Сикорский.

Ранее дипломат подчеркнул, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать нереальной. Он также отметил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине полезны тем, что оказывают давление на Россию.

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      Алина Черненко
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