В МИД Польши заявили, что не видят немыслимого в отправке войск НАТО на Украину

Отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать нереальной. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, чьи слова приводит Rzeczpospolita.

«Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым», — заявил он.

Ранее Сикорский также отметил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине полезны тем, что оказывают давление на Россию.

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Макрон призвал забыть о трусости после отказа НАТО отправлять войска на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Чехию заявил, что союзники Киева должны активизировать свои усилия по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), указав, что нынешняя обстановка обязывает европейцев «забыть про трусость».

Мы, как европейцы, безусловно приближаемся к моменту, когда нам всем нужно не быть трусами Эммануэль Макрон президент Франции

Заявление Макрона вызвало волну критики в разных странах, в том числе во Франции. В частности, в Париже прошла акция протеста против отправки военнослужащих на территорию страны.

Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен назвал последствия, к которым приведет возможный ввод сил НАТО на Украину. По его мнению, подобные меры грозят ядерной эскалацией, он назвал это решение недопустимым.

В призыве Макрона увидели опасность для США

Как пишет издание Politico, после заявления Макрона усилилась напряженность в отношениях между Берлином и Парижем, несмотря на то, что президент Франции позже отметил, что Германия не была объектом его комментариев.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что призыв французского лидера контрпродуктивен. «На самом деле нам не нужно, по крайней мере с моей точки зрения, говорить о ботинках на земле или о том, чтобы иметь больше или меньше смелости», — сказал он, подчеркнув, что подход Макрона «на самом деле не помогает решить проблемы», которые возникают в Европейском союзе в контексте помощи Украине.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер обвинил Макрона в том, что он пытается втянуть США в войну с Россией, выступая с заявлениями о возможной отправке иностранных солдат на Украину. Риттер считает, что у Франции не хватит военной силы для оказания значительной помощи Киеву, поэтому она обратится к союзникам по НАТО.

Что произойдет, когда они вступят в бой с Россией? Что произойдет, когда Россия уничтожит эти войска? Затем Франция закричит: «НАТО, приходи к нам на помощь!» Скотт Риттер бывший американский разведчик

Польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак считает, что конфликт на Украине является делом НАТО, однако подчеркнул, что у альянса нет возможности участвовать в нем в «военном отношении». Кроме того он отметил, что данные действия приведут к расширению конфликта и началу третьей мировой войны.

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В Кремле заявили о желании Макрона все больше вовлечь Францию в конфликт

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания Макрона являются попыткой все больше вовлечь страну в конфликт на Украине.

Господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Песков считает, что подобные действия противоречат интересам французов. Он также обратил внимание на противоречивость заявлений, звучащих в последнее время из Парижа: с одной стороны, Макрон начал обсуждать возможность отправки воинских контингентов на Украину, с другой, глава МИД Франции категорически отрицает это. «Идет активная дискуссия как внутри Франции, так и внутри Европы», — подытожил официальный представитель Кремля.