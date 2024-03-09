В словах Макрона о возможной отправке войск на Украину увидели опасность для США

Риттер: словами о вводе войск на Украину Макрон хочет втянуть США в войну с РФ

Французский президент Эммануэль Макрон пытается втянуть США в войну с Россией, выступая с заявлениями о возможной отправке иностранных солдат на Украину. В этом главу государства обвинил бывший американский разведчик Скотт Риттер, передает РИА Новости.

Он отметил, что у Франции не хватит военной силы для оказания значительной помощи Киеву, поэтому она обратится к союзникам по НАТО. «Что произойдет, когда они вступят в бой с Россией? Что произойдет, когда Россия уничтожит эти войска? Затем Франция закричит: "НАТО, приходи к нам на помощь!"» — заявил Риттер.

Таким образом Вашингтон окажется в ловушке, поскольку ему придется помочь союзникам, вступив в противостояние с Россией, пояснил экс-разведчик. «Мы не можем этого допустить», — подчеркнул он.

Ранее Макрон призвал союзников Украины забыть о трусости после отказа НАТО посылать войска в страну. Он предложил им активизировать свои усилия по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ).