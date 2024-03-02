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02:08, 2 марта 2024Мир

Польский генерал оценил возможность НАТО участвовать в конфликте на Украине

Генерал Скшипчак: участие НАТО в конфликте на Украине спровоцирует мировую войну

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак рассказал, что конфликт на Украине является делом НАТО, однако подчеркнул, что у альянса нет возможности участвовать в нем в «военном отношении». Об этом он сообщил агентству PAP.

Комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных из западных государств на Украину, он отметил, что данные действия приведут к расширению конфликта и началу третьей мировой войны.

«Война на Украине — это, конечно, наше дело, но мы не можем в военном отношении участвовать в этом конфликте», — уточнил Скшипчак.

Ранее основатель частной военной кампании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс заявил, что конфликт на Украине необходимо завершать. По его мнению, в настоящее время Украина уничтожает себя демографически, поскольку у Киева нет достаточной живой силы.

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      Марина Совина
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