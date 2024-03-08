Во Франции раскрыли последствия ввода сил НАТО на Украину

Экс-премьер Франции Вильпен: ввод сил НАТО на Украину грозит ядерной эскалацией

Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен прокомментировал последствия, к которым приведет возможный ввод сил НАТО на Украину. Об этом он высказался в эфире телеканала LCI.

Политик раскрыл последствия ввода сил НАТО на Украину и назвал это решение недопустимым. По его мнению, подобные меры грозят ядерной эскалацией.

«Размещение сухопутных войск НАТО на Украине представляет риск, который для держав, несущих за это ответственность, неприемлем», — отметил он.