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01:23, 8 марта 2024Мир

Во Франции раскрыли последствия ввода сил НАТО на Украину

Экс-премьер Франции Вильпен: ввод сил НАТО на Украину грозит ядерной эскалацией
Доминик де Вильпен

Доминик де Вильпен. Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен прокомментировал последствия, к которым приведет возможный ввод сил НАТО на Украину. Об этом он высказался в эфире телеканала LCI.

Политик раскрыл последствия ввода сил НАТО на Украину и назвал это решение недопустимым. По его мнению, подобные меры грозят ядерной эскалацией.

«Размещение сухопутных войск НАТО на Украине представляет риск, который для держав, несущих за это ответственность, неприемлем», — отметил он.

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      Марина Совина
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