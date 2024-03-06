В Германии упрекнули Макрона за призыв забыть о трусости ради Украины

Писториус: подход Макрона не помогает решить проблемы с помощью для Украины

Призыв президента Франции Эммануэля Макрона забыть о трусости ради Украины контрпродуктивен. В этом французского лидера упрекнул министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Politico.

«На самом деле нам не нужно, по крайней мере с моей точки зрения, говорить о ботинках на земле или о том, чтобы иметь больше или меньше смелости», — сказал Писториус.

Глава Минобороны Германии подчеркнул, что подход французского лидера «на самом деле не помогает решить проблемы», которые возникают в Европейском союзе в контексте помощи Украине.

Как отмечает издание, напряженность в отношениях между Берлином и Парижем после этого заявления Макрона усилилась, несмотря на то, что президент Франции позже отметил, что Германия не была объектом его комментариев.

Ранее Макрон призвал союзников Киева забыть о трусости после отказа НАТО посылать войска на Украину. Отмечается, что он также предложил им активизировать свои усилия по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку ситуация приближается к критическому моменту.

