Песков: у Киева есть шанс рассмотреть инициативу Путина и остановить конфликт

У руководства Украины есть шанс рассмотреть инициативу президента России Владимира Путина и остановить войну, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.

Он отметил, что Киев сейчас рельно может сделать все для урегулирования конфликта. «У них есть шанс рассмотреть мирную инициативу Путина и с учетом нынешних реалий на фронтах остановить войну и перейти к мирному урегулированию», — подчеркнул пресс-секретарь.

Путин предложил свой вариант мирного завершения украинского конфликта. Согласно его условиям, Украина должна стать внеблоковой, нейтральной и безъядерной. Западные страны должны снять с России санкции и закрепить это в международных документах.