США высказались о деятельности ВМФ России в Карибском море

Белый дом: США внимательно следят за деятельностью ВМФ России в Карибском море

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены продолжать внимательно следить за деятельностью кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России в Карибском море, сообщает ТАСС.

«Как я уже говорил, нам важно держать это в поле зрения. Русские делают это каждые несколько лет. Они совершают экскурсии в Карибский бассейн, в воды Латинской Америки. Это не ново», — рассказал представитель американской администрации, отметив, что Соединенные Штаты намерены наблюдать за их действиями.

При этом он подчеркнул, что у него нет информации о дальнейшем курсе российских судов, ранее отчаливших из порта Гаваны.

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России завершили пятидневный визит на Кубу и отплыли из Гаваны в понедельник. В частности, первой от берегов острова отбыла атомная подводная лодка «Казань».