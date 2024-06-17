Российские корабли завершили визит на Кубу и отбывают из Гаваны

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России завершили визит на Кубу и отбывают из Гаваны. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, первой от берегов острова отбыла атомная подводная лодка «Казань». Предполагается, что вскоре кубинские воды также покинет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Российские корабли прибыли в Гавану 12 июня. Событие вызвало интерес со стороны местных жителей, которые также получили возможность побывать на корабле «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

6 июня ряд западных СМИ, включая Reuters, Associated Press, CBS и Miami Herald, со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщили о планах России направить свой флот на Кубу. Это стало известно на следующий день после того, как президент России Владимир Путин заявил о подготовке «асимметричного» ответа на поставки дальнобойного вооружения Украине.

Информация была подтверждена агентством Prensa Latina, которое со ссылкой на Министерство революционных вооруженных сил Кубы опубликовало сообщение о прибытии российских кораблей 12 июня. В оборонном ведомстве Кубы подчеркнули, что «на всех кораблях отсутствует ядерное оружие», поэтому их прибытие «не представляет угрозы для региона».