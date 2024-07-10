В Госдуме анонсировали высокие штрафы для водителей электросамокатов

Володин заявил, что Госдума введет штрафы для водителей электросамокатов

Госдума установит высокие штрафы для водителей электросамокатов. Рассмотрение соответствующего законопроекта анонсировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, депутаты обсудят штрафы за нарушения при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в первом чтении 10 июля. Наказывать планируется за превышение скорости, неправильную езду по проезжей части и тротуарам, оставление места происшествия, а также за управление самокатом в пьяном состоянии и отказ от медосвидетельствования.

Спикер Госдумы напомнил, что с 1 марта 2023 года в России действуют правила дорожного движения для СИМ, однако ответственность за их нарушения не предусматривалась. «В этом году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности уже в два с половиной раза больше, чем в прошлом за аналогичный период», — подчеркнул он.

Ранее сенатор Совфеда Артем Шейкин рассказал о подготовке законопроекта о штрафах за управление электросамокатом с телефоном в руке, а также в пьяном виде. Помимо этого, авторы инициативы предложили наказывать за катание вдвоем и создание помех пешеходам.