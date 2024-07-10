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08:05, 10 июля 2024Россия

В Госдуме анонсировали высокие штрафы для водителей электросамокатов

Володин заявил, что Госдума введет штрафы для водителей электросамокатов

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Госдума установит высокие штрафы для водителей электросамокатов. Рассмотрение соответствующего законопроекта анонсировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, депутаты обсудят штрафы за нарушения при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в первом чтении 10 июля. Наказывать планируется за превышение скорости, неправильную езду по проезжей части и тротуарам, оставление места происшествия, а также за управление самокатом в пьяном состоянии и отказ от медосвидетельствования.

Спикер Госдумы напомнил, что с 1 марта 2023 года в России действуют правила дорожного движения для СИМ, однако ответственность за их нарушения не предусматривалась. «В этом году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности уже в два с половиной раза больше, чем в прошлом за аналогичный период», — подчеркнул он.

Ранее сенатор Совфеда Артем Шейкин рассказал о подготовке законопроекта о штрафах за управление электросамокатом с телефоном в руке, а также в пьяном виде. Помимо этого, авторы инициативы предложили наказывать за катание вдвоем и создание помех пешеходам.

ЖЗЛ
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