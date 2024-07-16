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08:02, 16 июля 2024Россия

Володин поинтересовался мнением россиян о полном запрете электросамокатов

Володин создал опрос о запрете использования электросамокатов

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался мнением россиян о полном запрете использования электросамокатов для передвижения по улицам. Соответствующий опрос он разместил в Telegram.

Он также напомнил, что Госдума в приняла в первом чтении проект закона, устанавливающего штрафы для владельцев таких средств индивидуальной мобильности.

На момент публикации материала в опросе приняли участие более пяти тысяч человек. Из них 66 процентов поддержали введение запрета, 30 процентов воздержались. Еще четыре процента заявили о своем безразличии к вопросу.

Ранее в Москве судебные приставы впервые конфисковали электросамокат за нетрезвую езду и наезд на пешехода. Его собственником оказался студент-дизайнер, ему также запретили управлять транспортными средствами в течение 18 месяцев.

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      Алан Босиков
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