В Москве впервые конфисковали самокат за нетрезвую езду

В Москве ФССП впервые конфисковала самокат за нетрезвую езду и наезд на пешехода

Суд в Москве впервые постановил конфисковать в пользу государства электросамокат, владелец которого в состоянии опьянения наехал на пожилую женщину. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по столице.

Поясняется, что лишившийся самоката Dualtron ultra студент-дизайнер ранее уже привлекался к ответственности за езду в пьяном виде. Кроме конфискации средства индивидуальной мобильности (СИМ), суд запретил москвичу заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 18 месяцев.

Подвергнутый наказанию студент отказался явиться к приставу, его привели в принудительном порядке. Лишь после этого он передал приставу электросамокат.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал, что Госдума установит высокие штрафы для водителей электросамокатов. Наказывать планируется за превышение скорости, неправильную езду по проезжей части и тротуарам, оставление места происшествия, а также за управление самокатом в пьяном состоянии и отказ от медосвидетельствования.