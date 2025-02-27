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13:25, 27 февраля 2025Силовые структуры

Самокатчик избил российского пенсионера из-за замечания

В Калуге самокатчик избил пенсионера из-за замечания
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Калуге задержали 19-летнего юношу, избившего пенсионера в магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, два товарища катались на самокатах по торговому залу, шумели и мешали покупателям. Один из посетителей сделал молодым людям замечание. Произошел конфликт, и мужчина схватил за куртку знакомого подозреваемого. Тогда фигурант ударил пенсионера в лицо, а когда он упал, продолжил избиение. Свидетели вызвали полицию.

Возбуждено дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Задержанному грозит до двух лет колонии.

Ранее в подмосковном Дмитрове задержали 26-летнего мужчину, избившего полицейского ради друга-дебошира.

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