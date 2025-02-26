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18:57, 26 февраля 2025Силовые структуры

В Подмосковье задержали мужчину за избиение полицейского ради друга-дебошира

В Подмосковье мужчина избил полицейского ради друга-дебошира
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном Дмитрове задержали 26-летнего мужчину, избившего полицейского ради друга-дебошира. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

По данным ведомства, 23 февраля полиция приехала по вызову о дебоше в продуктовый магазин на Центральной улице в поселке Ермолино. Нарушителя хотели задержать, но подошли его друзья, проживающие в соседнем здании — в хостеле. Один из них схватил полицейского руками и избил.

Возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана оценка законности работы хостела, отметили в СКР.

Ранее Щербинский районный суд заключил под стражу 23-летнего Ахмадшоха Сарикова, обвиняемого в нападении на экипаж дорожно-постовой службы (ДПС) в Новой Москве.

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